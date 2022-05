Mercato - PSG : Nouvelle révélation sur le prix de Tchouaméni !

Foot - Mercato - PSG

Si le Paris Saint-Germain désire attirer Aurélien Tchouaméni durant le mercato estival, l’AS Monaco ne serait pas prête à se séparer de l’international français pour un montant inférieur à 80M€.

Après avoir réussi à prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain compte bien frapper fort lors du mercato estival. En effet, le club de la capitale souhaite renforcer chaque secteur de son effectif, à commencer par l’entrejeu. Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes, Ander Herrera ou encore Danilo Pereira ne donnent pas totalement satisfaction, et leurs successeurs sont activement recherchés. Le PSG, désireux d’attirer des joueurs de qualité, aurait déjà trouvé la perle rare en Ligue 1, en la personne d’Aurélien Tchouaméni. Toutefois, l’AS Monaco ne compte pas brader son joyau.

L’AS Monaco est bien consciente de l’intérêt que suscite Aurélien Tchouaméni, et compte pour cela obtenir le maximum dans cette opération. En effet, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le club du Rocher ne vendra pas l’international français pour moins de 80M€. Si le Real Madrid est le favori pour enregistrer l’arrivée du milieu de terrain, rien ne serait encore joué, puisque le Paris Saint-Germain et Liverpool sont encore en contact avec les agents de Tchouaméni.

AS Monaco have no intention to accept less than €80m for Aurélien Tchouaméni. He’s giving priority to Real Madrid as he already told his teammates - but nothing done or completed yet. 🇫🇷 #transfersParis Saint-Germain and Liverpool are still in direct contact with his agents. pic.twitter.com/XeGgdS5kPl