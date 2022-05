Mercato - PSG : L'arrivée d'Ousmane Dembélé bouclée par Al-Khelaïfi ? La réponse !

Foot - Mercato - PSG

Alors que le quotidien AS affirme ce jeudi qu’Ousmane Dembélé a annoncé son départ au FC Barcelone, l’international français n’aurait, en réalité, pas encore communiqué sa décision.

Le feuilleton Dembélé commence à prendre une nouvelle tournure. Ce jeudi, le quotidien AS affirme que l’international français a déclaré au FC Barcelone qu’il ne prolongerait pas son contrat et qu’il partirait libre. Le PSG aurait donc un boulevard pour faire venir Dembélé qui verrait d’un bon œil une association avec Kylian Mbappé. Mais rien ne serait encore bouclé.

D’après les informations de Fabrizio Romano, le FC Barcelone n’aurait pas été informé de la décision d’Ousmane Dembélé. Depuis la dernière rencontre de lundi, rien n’aurait évolué. Une information confirmée par Foot Mercato qui ajoute que la maison remise en location n’est plus la sienne depuis deux ans. Même si Ousmane Dembélé aurait déjà un accord verbal avec le PSG, il n’aurait pas encore annoncé la nouvelle aux décideurs du Barça. A suivre…

Barcelona have not received any final communication by Ousmane Dembélé yet. No update after the meeting with his agent on Monday. 🇫🇷 #FCBBarcelona are aware of PSG interest alongside other two clubs, but they are still waiting for Ousmane’s final decision.