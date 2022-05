Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Campos... Tout est relancé pour Paul Pogba !

Publié le 26 mai 2022 à 16h15 par Axel Cornic

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba ne devrait vraisemblablement pas rejoindre le Paris Saint-Germain lors du mercato estival.

Avec la prolongation de Kylian Mbappé, l’attaque du Paris Saint-Germain est tranquille pendant quelques temps. Mais on ne peut pas vraiment en dire de même pour les autres secteurs de jeu ! La défense a en effet besoin de renforts, mais c’est surtout le cas du milieu de terrain, où il pourrait y avoir une grande vague de départs. Cela serait notamment le cas de Leandro Paredes ou encore d’Ander Herrera, avec Leonardo qui avait deux grands objectifs avant son départ. L’ancien directeur du PSG rêvait en effet de Paul Pogba, Sergej Milinkovic-Savic ou encore Lucas Paqueta, qui avait d’ailleurs déjà été approché par le passé.

La piste Pogba écartée avec le départ de Leonardo