Mercato - OM : Ça va bientôt bouger pour Luis Henrique !

Publié le 26 mai 2022 à 15h00 par Axel Cornic mis à jour le 26 mai 2022 à 15h05

Pas vraiment en réussite depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille en septembre 2020, Luis Henrique pourrait poursuivre sa carrière en Italie.

Il est loin le temps ou la presse de son pays le qualifiait de « Mbappé brésilien » et que tout le monde s’enflammait pour son arrivée à l’Olympique de Marseille. Le bilan de Luis Henrique est bien maigre et sa situation ne s’est pas du tout arrangée depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli ! Ce dernier ne le considère même plus comme un attaquant, puisque cette saison il l’a quasiment utilisé qu’en piston droit ou gauche. Cela s’est traduit par un tout petit but et une passe décisive en pas moins de 25 rencontres toutes compétitions confondues et au sein de l’OM on commencerait à se poser des sérieuses questions sur son avenir.

La Lazio prépare son attaque pour Luis Henrique