EXCLU - Mercato : Naples débarque fort pour Bourigeaud (Rennes) !

Publié le 26 mai 2022 à 11h15 par Alexis Bernard

Objet de toutes les convoitises du côté de Rennes après avoir signé la plus belle saison de sa carrière, Benjamin Bourigeaud est notamment chassé du côté de l’Italie. Et selon nos informations, Naples vient de faire une entrée plus que remarquée dans le dossier. La tendance est plus que jamais à un départ pour le milieu de terrain.

Au cœur de la très belle saison du Stade Rennais, il y a un garçon qui incarne parfaitement l’embellie bretonne. C’est Benjamin Bourigeaud. En pleine possession de ses moyens, le milieu de terrain de 28 ans a signé l’exercice le plus accompli de sa carrière. Et les chiffres le prouvent : 13 passes décisives, à égalité avec un certain Lionel Messi (seul Kylian Mbappé a fait mieux avec 17 offrandes) et 11 buts en 38 rencontres. Élu joueur du mois d’avril en Ligue 1, Bourigeaud a été le monsieur Plus de Bruno Genesio. Un garçon qui n’a plus qu’un an de contrat avec le Stade Rennais et dont le départ se précise pour cet été.

🔴⚫️ Benjamin Bourigeaud décroche le Trophée UNFP de joueur du mois d'avril de Ligue 1.🔥 C'est la première fois que 3 Rennais sont récompensés lors d'une même saison.➡️ 8ème Trophée mensuel pour un Rennais après Utaka, Gourcuff, Leroy, Dembélé, Camavinga, Laborde et Terrier. pic.twitter.com/MMRbH6GDq3 — ROUGEmémoire 🔴⚫ SRFC (@ROUGEmemoire) May 19, 2022

Naples, pied au plancher

Comme révélé par le10sport.com, un duel s’organise en Italie pour s’attacher les services de Benjamin Bourigeaud. Un duel épique puisque deux clubs « ennemis » se livrent bataille : l’AS Rome et la Lazio Rome. Deux écuries qui tenaient la corde dernièrement. Récent vainqueur de la Conférence League, la Roma souhaite se renforcer dans l’animation offensive. Du côté de la Lazio, on risque de perdre Sergej Milinkovic-Savic (Manchester United, pour succéder à Paul Pogba) et Bourigeaud dispose des qualités pour prendre le relai. Mais selon nos informations, le dossier ne restera pas un match à deux clubs italiens… Ces dernières heures, Naples vient de mettre les mains dans le dossier Bourigeaud. Et les Napolitains arrivent très, très fort dans les discussions.

Rennes tente sa chance, mais…

A l’heure où nous écrivons ces lignes, Naples a marqué des points. Et concurrence désormais activement Roma et Lazio. De son côté, Rennes a transmis une offre à Benjamin Bourigeaud pour tenter de le prolonger. Mais nos sources indiquent qu’il sera très difficile de convaincre le Français de rester. La tendance est clairement à un départ, d’autant plus que l’ancien de Lens (2013-2017) n’a jamais connu le frisson de l’étranger. Vu son état de forme et les convoitises, il sera difficile de ne pas tenter l'aventure hors de France...