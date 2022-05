Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ d’Arkadiusz Milik est toujours d’actualité !

Publié le 26 mai 2022 à 12h10 par Bernard Colas mis à jour le 26 mai 2022 à 12h12

Malgré son attachement pour l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik n’exclurait encore aucune option pour la suite de sa carrière.

La saison n’a pas été de tout repos pour Arkadiusz Milik. Éloigné des terrains plusieurs semaines en raison d’une blessure, l’attaquant polonais n’a pas toujours répondu aux attentes de Jorge Sampaoli, décidant de se passer des services de son joueur tout en se montrant critique en conférence de presse. La relation entre les deux hommes est loin d’être parfaite et pourrait entraîner le départ de Milik, qui ne se ferme aucune porte.

Tout est possible pour l’avenir de Milik

D’après RMC , l’avenir d’Arkadiusz Milik est très incertain. Heureux à Marseille et attaché au public du Vélodrome, le Polonais se verrait bien disputer la Ligue des champions la saison prochaine, mais sa relation difficile avec Jorge Sampaoli pourrait l’amener à s’interroger sur son avenir, surtout en cas d’offre intéressante. Le clan Milik étudiera les différentes propositions et pourrait ainsi décider de plier bagage. Au sein de l’OM, on affirme toutefois que l’attaquant pourrait rester. Difficile ainsi d’imaginer ce qu’il adviendra de l’avenir du numéro 9…