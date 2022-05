Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande annonce de Longoria sur Arkadiusz Milik !

Publié le 25 mai 2022 à 20h00 par Dan Marciano

Pablo Longoria a fait le point sur l'avenir d'Arkadiusz Milik. Le président de l'OM a laissé entendre que l'international polonais resterait à Marseille, malgré son temps de jeu fluctuant sous les ordres de Jorge Sampaoli.

Arkadiusz Milik a vécu une année délicate à l'OM, marquée par certaines tensions avec Jorge Sampaoli. Le technicien argentin n'a pas hésité à laisser sur le banc l'international polonais, présenté à son arrivée comme le grand attaquant espéré par le club marseillais. Le joueur n'a évidemment pas l'intention de revivre une saison comme la précédente. Certaines rumeurs évoquent un possible départ de Milik cet été, en raison de ses différends avec Sampaoli.

« On veut donner de la continuité à nos joueurs la saison prochaine »

Président de l'OM, Pablo Longoria a annoncé que Milik devrait rester à l'OM la saison prochaine. « Milik va-t-il continuer à l’OM ? Il a un contrat avec nous. On a eu beaucoup de discussions durant la saison. On veut donner de la continuité à nos joueurs la saison prochaine. C’est important. Entre des personnes intelligentes, l’équilibre c’est possible » a confié le responsable espagnol au micro de Rothen Régale sur RMC.