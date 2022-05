Mercato - Real Madrid : Pour oublier Mbappé, Pérez a une grosse ouverture avec cette star !

Foot - Mercato - Real Madrid

Intéressé par Serge Gnabry, le Real Madrid serait en concurrence avec Arsenal qui souhaiterait le faire revenir. Mais les Gunners devront attendre 2023 et sa fin de contrat pour tenter leur chance.

Depuis plusieurs mois, le Real Madrid observe avec attention la situation de Serge Gnabry avec le Bayern Munich. Les négociations entre les deux parties piétinent, à tel point qu’il n’y aurait plus de discussions. Pour le club madrilène, c’est l’occasion de lancer son offensive, surtout après l’échec Mbappé. Cependant, Serge Gnabry intéresse plusieurs écuries, dont son club formateur…

A en croire les informations de Bild Sport , Arsenal serait tenté de rapatrier l’international allemand. Une idée qui plairait à Gnabry. Mais sans qualification en Ligue des Champions, les Gunners ne devraient pas pouvoir s’aligner sur les exigences du Bayern Munich. L’idée d’Arsenal serait donc d’attendre sa fin de contrat en 2023 pour revenir à la charge. Le Real Madrid a donc tout intérêt à passer à l’action dès cet été.

