Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La vérité éclate pour cette surprenante opération !

Publié le 26 mai 2022 à 23h00 par Thomas Bourseau

Bien que le FC Barcelone soit sur le point de recruter Andreas Christensen qui arriverait libre de tout contrat en provenance de Chelsea, les décideurs du Barça semblent avoir une ouverture pour le transfert d’Harry Maguire selon certains bruits de couloir. Néanmoins, il ne faudrait pas compter sur une telle éventualité.

À l’instar de deux dernières fenêtres des transferts, le comité de direction du FC Barcelone devrait se montrer une nouvelle fois particulièrement actif sur le marché. Outre les dossiers Franck Kessié et Andreas Christensen qui sembleraient d’ores et déjà avoir été bouclés par l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta, d’autres opérations plus ou moins importantes aux yeux du FC Barcelone seraient étudiées et travaillées en coulisse. Du transfert de Robert Lewandowski à la prolongation du contrat d’Ousmane Dembélé en passant par la potentielle vente de Frenkie de Jong, les dossiers se multiplieraient au FC Barcelone et les rumeurs fusent dans la presse.

Le transfert de Maguire finalement pas réaliste

Cependant, l’une des nombreuses rumeurs évoquées par certains médias ne devrait pas déboucher sur un transfert. En effet, il a dernièrement été question d’un potentiel lien entre le FC Barcelone et Harry Maguire, le défenseur de Manchester United ne faisant plus l’unanimité à Old Trafford. Néanmoins, par le biais d’une rubrique pour Caught Offside , le journaliste Fabrizio Romano n’a pas affirmé un rapprochement concret entre le FC Barcelone et le clan Maguire. D’ailleurs, selon ses sources, Harry Maguire ne serait tout bonnement pas une « option réaliste ». Le décor est planté.