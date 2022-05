Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi veut toujours tenter un gros coup avec Koulibaly !

Publié le 27 mai 2022 par Bernard Colas

Cet été, Xavi espère mettre la main sur plusieurs défenseurs pour se renforcer, et le FC Barcelone serait toujours en course pour le transfert de Kalidou Koulibaly d’après la presse italienne.

Alors qu’il s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat, Koulidou Koulibaly risque, une fois encore, d’animer le mercato estival. Régulièrement annoncé sur le départ durant son passage au Napoli, avec un intérêt persistant du PSG, le défenseur sénégalais a toujours été retenu par son président Aurelio De Laurentiis, mais la situation est désormais différente, et plusieurs cadors suivent de près sa situation, à l’instar du FC Barcelone.

Le Barça n’oublie pas Koulibaly

Cet été, le FC Barcelone compte injecter du sang neuf en défense, et le profil de Kalidou Koulibaly plairait particulièrement à Xavi. Ce vendredi, Tuttosport confirme que le Barça est toujours en course pour le joueur de 30 ans, au même titre que la Juventus mais aussi Chelsea, qui s’apprête à perdre plusieurs défenseurs, à l’instar d’Antonio Rüdiger et Andreas Christensen, annoncé lui aussi à Barcelone.