Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone a pris une décision fracassante pour Ousmane Dembélé !

Publié le 27 mai 2022 à 15h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait alarmé le PSG, qui serait emballé par l'idée de boucler un nouveau coup XXL à 0€. Alors que son numéro 7 n'aurait pas encore accepté son offre de prolongation, le club catalan aurait décidé de tirer un trait sur lui pour la saison prochaine.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a multiplié les coups XXL à 0€. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a profité des situations contractuelles de Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (Milan AC) et de Georginio Wijnaldum (Liverpool) pour les recruter librement et gratuitement. Alors qu'Ousmane Dembélé est engagé jusqu'au 30 juin avec le FC Barcelone, le PSG aimerait réitérer cet exploit avec lui. Et il aurait la voie libre pour le faire.

«L'avenir d'Ousmane Dembélé reste ouvert»

Lors d'un entretien accordé aux médias espagnols, Moussa Sissoko a fait passer un message clair sur l'avenir d'Ousmane Dembélé. « L'avenir d'Ousmane Dembélé reste ouvert et nous n'allons pas entrer dans des spéculations sans fin. Nous sommes et avons toujours été très respectueux envers tous les clubs et nous continuerons de la même manière tant que le processus se poursuivra. Quand le moment sera venu de prendre une décision, Ousmane réfléchira à la meilleure option pour son avenir » , a confié l'agent du numéro 7 du FC Barcelone dans des propos rapportés par Sport . De son côté, le club emmené par Xavi aurait pris une décision retentissante sur ce dossier. En effet, le Barça aurait fait une croix sur Ousmane Dembélé.

Le Barça a tiré un trait sur Ousmane Dembélé

Selon les informations d' AS , les hautes sphères du FC Barcelone aurait perdu totalement patience concernant Ousmane Dembélé. En effet, Joan Laporta, Mateu Alemany, Jordi Cruyff et Xavi ne compteraient plus sur Ousmane Dembélé la saison prochaine. A en croire le média ibérique, aucun de ces quatre éléments incontournables du Barça n'envisagerait la reprise avec le champion du monde français. Alors qu'Ousmane Dembélé serait disposé à attendre le 30 juin - soit le dernier jour de son engagement en Catalogne - pour sceller son avenir, les têtes pensantes du FC Barcelone, elles, ne seraient pas prêtes à l'attendre. Ousmane Dembélé pourrait donc avoir déjà dit adieux au Camp Nou. Reste à savoir si la situation profitera au PSG de Nasser Al-Khelaïfi.



En tous les cas, d'après Sport 1 , le PSG sait que le Bayern est en ballotage défavorable. En effet, d'après le média allemand, le club bavarois serait freiné par les revendications salariales XXL d'Ousmane Dembélé.