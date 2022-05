Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a déjà bouclé deux renforts XXL, mais...

Publié le 27 mai 2022 à 14h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone aurait déjà bouclé les arrivées de Franck Kessié et Andreas Christensen pour la saison prochaine, le club n'est pas pressé à l'idée d'officialiser la nouvelle.

La fenêtre des transferts n'a pas encore ouvert, et pourtant, le FC Barcelone sait déjà qu'il accueillera deux renforts cet été. Franck Kessié (milieu de terrain, AC Milan) et Andreas Christensen (défenseur central, Chelsea), tous deux en fin de contrat le 30 juin prochain, se seraient engagés avec le Barça pour les prochaines saisons. S'il s'agit d'un secret de polichinelle, aucune annonce officielle n'a encore été faite, et a priori, ce n'est pas prévu dans l'immédiat…

Le Barça prend son temps pour ses nouveaux joueurs

D'après les informations divulguées par le quotidien Sport , le FC Barcelone n'envisage pas d'officialiser prochainement l'arrivée de ses deux futurs renforts, même si les transactions sont finalisées depuis quelques mois. Les Blaugrana veulent prendre leur temps et communiqueront sur Kessié et Christensen d'ici plusieurs semaines. Affaire à suivre.