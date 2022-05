Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles révélations sur le feuilleton Zinedine Zidane !

Publié le 27 mai 2022 à 16h10 par Thibault Morlain

Alors que le nom de Zinedine Zidane ne cesse de résonner pour être le nouvel entraîneur du PSG, les dernières informations viennent rajouter un peu plus d’huile sur le feu à ce sujet.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, Mauricio Pochettino ne s’imagine pas actuellement quitter le club de la capitale. Pour autant, c’est bel et bien un départ qui attendrait l’Argentin. Après Leonardo, le PSG devrait remercier Pochettino et les recherches se déroulent en coulisses pour lui trouver un successeur. De nombreux noms circulent pour venir s’asseoir sur le banc du PSG, mais aujourd’hui la priorité du Qatar est connue de tous et elle s’appelle Zinedine Zidane. Après un an loin des terrains, l’ancien du Real Madrid s’apprête à faire son retour sur le devant de la scène. Direction donc le PSG ?

Rencontre à Paris ?

Les rumeurs ne cessent de se multiplier à propos d’une arrivée de Zinedine Zidane et voilà que de nouveaux éléments viennent ajouter de l’huile sur le feu. Selon les informations d’ Europe 1 , Zizou serait actuellement à Paris pour assister à la finale de la Ligue des Champions ainsi que pour venir à Roland-Garros. Dans le même temps, la famille de l’Emir du Qatar serait également présente dans la capitale française. De quoi donc faire réagir tout le monde à propos d’une potentielle arrivée de Zidane au PSG.