Mercato - ASSE : L'annonce retentissante de Perrin sur la vente du club !

Publié le 27 mai 2022 à 12h10 par Amadou Diawara

Alors que le rachat de l'ASSE fait couler beaucoup d'encre depuis de longues semaines, Loïc Perrin a annoncé que le club sera vendu tôt ou tard.

A la peine depuis le début de la saison, l'ASSE devrait vivre une révolution dans un avenir proche. En effet, la vente du club du Forez est annoncé depuis de longues semaines. Et à en croire les dernières informations de L'Equipe , Bernard Caïazzo et Roland Romeyer auraient trouvé un accord avec David Blitzer pour le rachat de l'ASSE, via sa société Bolt Football Holdings et en association avec l'actionnaire de Crystal Palace, Josh Harris. Interrogé en marge d'Auxerre-ASSE (1-1) sur la vente du club, Loïc Perrin a lâché toutes ses vérités.

«Cela va bien finir par arriver, mais on ne sait pas quand»

« Il risque d'y avoir des changements au club de toute façon. Il y a cette histoire de vente qui traîne déjà depuis un moment. Cela va bien finir par arriver, mais on ne sait pas quand. Après les joueurs ne sont pas focalisés là-dessus. La direction non plus. Notre objectif principal, c'est de maintenir le club et après chacun verra un peu son cas personnel. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, dans l'attente de la suite. Mais ce n'est pas le plus important » , a confié Loïc Perrin, le coordinateur sportif de l'ASSE, lors d'un entretien accordé à BeIN SPORTS ce jeudi.