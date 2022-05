Mercato : L'annonce de l'AC Milan sur une prolongation de Zlatan Ibrahimovic !

Foot - Mercato

Alors qu’il sera éloigné des terrains pendant au moins sept mois, Zlatan Ibrahimovic pourrait poursuivre son aventure du côté de l’AC Milan, à en croire son directeur sportif Paolo Maldini.

Quelques jours après le titre de champion d’Italie remporté avec l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic (40 ans) a révélé sur les réseaux sociaux s’être fait opérer des ligaments croisés du genou gauche, après avoir joué sans ligament croisé antérieur pendant près de six mois. Cette lourde opération va contraindre l’international suédois à être écarté des terrains entre sept et huit mois. La question se pose alors de savoir si l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone refoulera un jour la pelouse de San Siro. Pour Paolo Maldini, le directeur sportif de l’AC Milan, les choses sont claires : il veut conserver le géant suédois, en fin de contrat avec le club lombard à l’issue de la saison : « J'ai parlé avec lui lundi et nous avons convenu d'un rendez-vous dans deux semaines. Je ne vois aucun problème à parvenir à un accord » a-t-il expliqué au cours d’un entretien à la Gazetta Dello Sport . « Jouer si peu n'est pas confortable pour lui. Tout sera fait pour son bien et celui de Milan. D'après ce que j'ai compris, son intention est d'aller de l'avant » a conclu l’ancien défenseur, qui souhaite donc revoir Zlatan porter le maillot milanais.

🗣 Paulo Maldini: “I'm told that Zlatan Ibrahimović has no intention to retire this summer. Finding an agreement won't be a problem. There's a release clause in Rafa Leão's contract worth €150m but we consider him untouchable". #ACMilan pic.twitter.com/UNVMl0oy4h