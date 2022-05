Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Faut-il absolument recruter Ousmane Dembélé cet été ?

Publié le 27 mai 2022 à 8h00 par La rédaction

Avec le départ d’Angel Di Maria, le PSG ferait les yeux doux à Ousmane Dembélé, qui arrive au terme de son contrat au FC Barcelone et pourrait donc partir libre cet été. Mais faut-il vraiment recruter l’international français ?

Après 7 saisons sous le maillot du PSG, Angel Di Maria ne sera pas conservé. Arrivé au terme de son contrat, l’Argentin rebondira ailleurs tandis que le club de la capitale se cherche un nouvel élément offensif pour pallier ce départ. Et depuis plusieurs semaines maintenant, il est question d’un intérêt pour Ousmane Dembélé. L’occasion est très belle d’un point de vue financier puisque le Français arrive au terme de son contrat au FC Barcelone et pourrait donc débarquer gratuitement. De plus, étant donné la relation proche entre Dembélé et Kylian Mbappé, cela pourrait bien plaire à celui qui vient de prolonger jusqu’en 2025.

Un dossier qui ne fait pas l’unanimité ?

Arrivé en 2017 au FC Barcelone, Ousmane Dembélé n’a toujours pas donné sa réponse aux Blaugrana concernant une prolongation. De quoi faire dire aux Catalans qu’il va partir cet été. Direction le PSG ? Pas forcément. En effet, selon les dernières informations du Parisien , Luis Campos, le futur directeur sportif, ne voudrait pas de Dembélé, ce qui ne serait pas le cas en revanche de de Nasser Al-Khelaïfi selon Footmercato . Pour le PSG, il faudra alors se poser les bonnes questions concernant Ousmane Dembélé, à la fois sur son état physique, lui qui a enchainé les blessures, mais aussi d’un point de vue sportif puisqu’il y a déjà Neymar, Mbappé et Messi, ainsi que sur l’aspect financier. Bien que le joueur du FC Barcelone pourrait venir libre, il pourrait être gourmand avec sa prime à la signature et son salaire. Ne faudrait-il alors pas mieux de recruter un autre joueur comme Mané, Salah ou encore Nkunku, annoncés aussi dans le viseur du PSG ?



Alors, faut-il absolument recruter Dembélé ?