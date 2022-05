Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se refroidit pour l'arrivée d'Ousmane Dembélé au PSG !

Publié le 26 mai 2022 à 21h15 par Pierrick Levallet

Afin de pallier le départ d’Angel Di Maria cet été, le PSG garderait un œil sur Ousmane Dembélé ces dernières semaines. Cependant, l’international tricolore pourrait finalement ne pas porter les couleurs du club de la capitale la saison prochaine au vu de la restructuration que la direction parisienne essaye de mettre en place.

En fin de contrat en juin prochain, Angel Di Maria ne sera pas prolongé et quittera le PSG cet été après sept saisons bien remplies. Le club de la capitale serait donc à la recherche d’un nouvel attaquant pour remplacer l’ailier de 34 ans. Dans cette optique, le champion de France serait attentif à la situation d’Ousmane Dembélé ces dernières semaines. L’international tricolore est lui aussi en fin de contrat cet été et il n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. Toutefois, une arrivée du joueur de 24 ans au PSG pourrait bien être compromise.

La restructuration du PSG peut faire capoter le transfert de Dembélé

Comme l’explique SPORT , la prolongation de Kylian Mbappé aurait pu faciliter l’arrivée d’Ousmane Dembélé au PSG au vu de la relation entre les deux joueurs. Cependant, l’opération pour une arrivée de l’ailier de 24 ans semblerait s’être refroidie ces derniers temps suite au processus de restructuration que le PSG essaye de mettre en place. Une arrivée d’Ousmane Dembélé aurait pu être possible si Leonardo était resté au sein de la direction sportive du PSG. Mais désormais, le club de la capitale aurait fixé un profil clair à recruter lors du mercato et celui d’Ousmane Dembélé n’y collerait pas vraiment puisqu’un doute se serait installé quant à sa régularité. De plus, le PSG considérerait l’opération pour s’attacher les services du champion du monde 2018 comme hors de portée étant donné les exigences démesurées du clan Dembélé. Après plusieurs mois d’attente, le PSG pourrait finalement se retirer de la course pour le joueur du FC Barcelone.