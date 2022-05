Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bientôt la fin du suspense pour Angel Di Maria !

Publié le 26 mai 2022 à 18h15 par Axel Cornic

En fin de contrat avec le PSG, Angel Di Maria doit encore décider de sa destination, avec la Juventus et le FC Barcelone qui bataillent pour s’assurer sa présence la saison prochaine.

C’est une page qui se tourne au Paris Saint-Germain, puisque Angel Di Maria quittera le club après sept années. Le contrat de l’Argentin se termine le 30 juin prochain et le PSG n’a pas souhaité lever l’année en option présente dans son contrat. A 34 ans, il ne semble toutefois pas décidé à rentrer en Argentine et souhaiterait disputer au moins une saison de plus en Europe. Mais où ? La presse italienne assure que la Juventus pourrait être sa prochaine destination, mais le FC Barcelone reste à l’affût, étudiant un coup à 0€ pour pallier le départ d’Ousmane Dembélé... qui serait pisté par le PSG !

La Juventus et le clan Di Maria se verront ce samedi