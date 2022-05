Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ déjà acté pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 26 mai 2022 à 19h10 par Pierrick Levallet

Désireux de recruter un nouvel attaquant pour pallier le départ d’Angel Di Maria, le PSG penserait à Ousmane Dembélé. L’international tricolore n’a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone alors que celui-ci arrive à son terme. D’ailleurs, le club catalan serait en train de perdre espoir dans le dossier au vu de la tournure que prennent les négociations.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Angel Di Maria fera ses valises cet été. En fin de contrat, l’Argentin ne sera pas prolongé. De ce fait, le club de la capitale serait à la recherche d’un successeur à l’ailier de 34 ans. Et la direction parisienne pourrait bien se tourner vers le marché des agents libres. En effet, le PSG suivrait avec attention la situation d’Ousmane Dembélé, qui n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. D’ailleurs, le champion de France pourrait toucher au but pour le transfert de l’ailier de 24 ans.

Aucune évolution dans les négociations entre le Barça et Dembélé

Selon les informations de la Cadena COPE , le FC Barcelone n’aurait toujours reçu aucune confirmation officielle de la part d’Ousmane Dembélé concernant sa prolongation. Par ailleurs, le club catalan le considérerait déjà comme perdu au vu de la longueur que prennent les négociations entre les deux parties. La journaliste Helena Condis Edo vient même préciser sur son compte Twitter que la dernière réunion entre l’agent d’Ousmane Dembélé et Mateu Alemany ce lundi n’aurait pas aidé à faire avancer les négociation. Au vu de sa situation économique, le FC Barcelone ne serait pas en mesure de faire une nouvelle offre à l’international tricolore, tandis que le clan Dembélé n’aurait encore rien communiqué au Barça . Mais alors que l’ultime réunion n’aurait pas encore eu lieu entre les deux parties, l’ailier de 24 ans aurait bien un pied et demi au PSG. Le FC Barcelone serait donc en train de perdre espoir alors que le club de la capitale pourrait gagner petit à petit sa bataille pour le champion du monde 2018.