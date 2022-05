Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Milliardaire, Premier League... Un accord est annoncé pour la vente du club !

Publié le 26 mai 2022 à 9h00 par Bernard Colas

Alors que l’AS Saint-Etienne va jouer son maintien en Ligue 1 face à l’AJ Auxerre à l’occasion d’une double confrontation, l’avenir du club se joue également en interne, où la vente est plus que jamais d’actualité.

Ce jeudi, l’AS Saint-Etienne joue gros lors du barrage aller à Auxerre, une rencontre cruciale qui se joue dans un contexte particulier, où la vente du club est revenue au premier plan ces derniers jours. Désormais, c’est David Blitzer qui tient les cordes pour prendre les rênes de l’AS Saint-Etienne, l’homme d’affaires américain étant déjà le copropriétaire de Crystal Palace. L’issue de ce long feuilleton pourrait prendre fin très prochainement, mais le résultat final du barrage face à l’AJA s’annonce déterminant dans ce dossier.

Une vente à 100M€ pour l’ASSE ? Oui, mais...

Ce jeudi, L’Équipe annonce que Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, présidents et coactionnaires majoritaires de l’ASSE, auraient trouvé un accord avec David Blitzer pour le rachat du club forézien via sa société Bolt Football Holdings, en association avec Josh Harris, autre milliardaire américain actionnaire de Crystal Palace. Une vente qui serait estimée à 100M€, à condition que l’AS Saint-Etienne parvienne à sauver sa place en Ligue 1. 38M€ seraient destinés au rachat des parts sociales du club tandis qu’une autre partie des 100M€ aiderait à la reprise et à l'apurement des dettes. Mais en cas de relégation en Ligue 2, la proposition de David Blitzer tomberait à 80M€, et la part consacrée au rachat des parts passerait de 38 à 19M€, impactant directement le tandem Caïazzo/Romeyer. Blitzer pourrait néanmoins accepter d'entrer dans le capital de l'ASSE en tant qu'actionnaire minoritaire fort sur une période de deux ans si le club du Forez venait à être relégué. Le maintien de l’ASSE en Ligue 1 s’annonce donc crucial à plus d’un point.