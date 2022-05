Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi réclame une somme colossale pour Frenkie de Jong !

Désireux de renforcer son milieu de terrain, le PSG penserait à recruter Frenkie de Jong. Prêt à laisser filer son numéro 21, Xavi aimerait encaisser un chèque d'environ 88M€ pour son transfert.

A la peine sur le plan financier, et notamment à cause de la crise liée au coronavirus, le FC Barcelone pourrait faire un très gros sacrifice cet été. En effet, le club emmené par Xavi songerait à se débarrasser de Frenkie de Jong, qui dispose d'une forte valeur marchande. Conscient de la situation, le PSG serait en embuscade. Et comme l'a précisé ESPN , le club de la capitale aurait demandé à être informé de la situation du Néerlandais. Mais pour s'offrir les services de Frenkie de Jong, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi serait contraint de payer le prix fort.

Un transfert à 88M€ pour Frenkie de Jong ?

Selon les informations d' ESPN , le FC Barcelone aurait déjà fixé son tarif pour le transfert de Frenkie de Jong. En effet, le club emmené par Xavi aimerait empocher environ 88M€ avant de laisser filer son milieu de terrain néerlandais. Un prix qui pourrait toutefois être négocié d'après ESPN . Reste à savoir si le PSG est disposé à payer une somme de cet acabit pour Frenkie de Jong.