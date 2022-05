Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Nkunku débloqué par Lewandowski ?

Publié le 27 mai 2022 à 23h10 par Amadou Diawara

Désireux de rapatrier Christopher Nkunku à Paris, le PSG serait contraint de se frotter au Bayern pour l'actuel pensionnaire du RB Leipzig. Toutefois, le club de la capitale pourrait voir son adversaire allemand se casser les dents sur ce dossier grâce à Robert Lewandowski.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur du RB Leipzig, Christopher Nkunku aurait alerté le PSG. En effet, le club de la capitale verrait d'un très bon oeil l'idée de rapatrier son ancien titi au Parc des Princes. Toutefois, le PSG serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier, puisque le Bayern aimerait également s'attacher les services de Christopher Nkunku. Mais grâce au RB Leipzig, à Pini Zahavi et à Robert Lewandowski, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi n'aurait pas vraiment à craindre le Bayern.

Le Bayern à la peine pour Christopher Nkunku à cause de Pini Zahavi ?

Selon les informations de Sport 1 , le Bayern serait emballé par l'idée de recruter Christopher Nkunku cet été. Toutefois, le club emmené par Julian Nagelsmann serait confronté à plusieurs obstacles sur ce dossier. D'une part, le RB Leipzig refuserait de renforcer un concurrent direct de Bundesliga en lui cédant Christopher Nkunku. D'autre part, Hasan Salihamidzic serai en très mauvais terme avec Pini Zahavi, l'agent de Christopher Nkunku, depuis le départ libre et gratuit de David Alaba vers le Real Madrid. Et leur relation se dégraderait à cause du feuilleton Robert Lewandowski.