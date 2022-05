Mercato - PSG : Une offensive va être lancée pour Christopher Nkunku !

Foot - Mercato - PSG

Ciblé par le Paris Saint-Germain en vue du mercato estival, Christopher Nkunku serait également dans les petits papiers de Manchester United, qui pourrait faire une offre la semaine prochaine afin de s’attirer ses services.

L’effectif du Paris Saint-Germain pourrait beaucoup changer lors du mercato estival. En effet, le club de la capitale veut enfin réussir à remporter la Ligue des Champions, et compte bien se renforcer en conséquence. Le PSG s’intéresserait notamment à l’un de ses anciens Titi , Christopher Nkunku. Vendu au RB Leipzig en 2019 pour 13M€, le joueur de 24 ans a réalisé une saison exceptionnelle en Allemagne, lui qui a marqué 35 buts et délivré 20 passes décisives en 52 rencontres, et a connu ses premières sélections en équipe de France. Toutefois, Paris ne serait pas seul sur le dossier Nkunku, et devra faire face à la concurrence d’un géant anglais.

Le RB Leipzig devrait prochainement recevoir une offre pour Christopher Nkunku. En effet, selon les informations du journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg, le club allemand ne compterait pas se séparer de l’international français lors du mercato estival. Malgré tout, Manchester United s’intéresserait de près à son évolution, et devrait passer à l’action la semaine prochaine pour recruter Nkunku.

Update #Nkunku: Yes, there is a good contact between #MUFC and the players management. It is said that an official offer could arrive in Leipzig next week. United bosses rate him as very good. Rangnick recommended his transfer as reported. RB still won’t sell. @SkySports 🇫🇷 https://t.co/mdPAjcUNfM