Mercato - PSG : Aulas a fixé le prix du transfert de Paqueta !

Publié le 26 mai 2022 à 23h45 par Thomas Bourseau

Alors que l'OL ne disputera pas de compétitions européennes la saison prochaine, des ventes seraient inéluctables afin de renflouer les caisses du club rhodanien. Lucas Paqueta pourrait donc faire partie des sacrifiés, d'autant plus que le milieu de terrain brésilien aurait des envies d'ailleurs. L'indemnité de transfert, le PSG étant intéressé, aurait été fixée à 50M€, au minimum...

Après avoir manqué le coche avec Bruno Guimarães, qui figurait dans le viseur de Leonardo cet hiver selon The Athletic avant qu’il ne s’engage en faveur de Newcastle, le PSG en pincerait pour son ancien coéquipier à l’OL, à savoir Lucas Paqueta. D’ailleurs, le10sport.com vous révélait en exclusivité le 27 février dernier que l’international brésilien avait des envies d’ailleurs depuis le départ de son ami Bruno Guimarães lors de la dernière session des transferts, se retrouvant plus isolé dans le vestiaire lyonnais. Et la tendance semble s’être confirmée depuis cet hiver.

L’OL prêt à vendre Paqueta pour 50M€ ?

D’après les informations divulguées par Goal Brésil , Lucas Paqueta chercherait à quitter l’OL à l’intersaison afin de se lancer un nouveau challenge dans un autre club. Ses agents devraient débarquer en Europe dans les jours à venir afin d’une part de faire savoir aux dirigeants de l’OL des velléités de départ de leur client, mais également pour écouter les différentes propositions des clubs intéressés. Une vente, le comité de direction de l’OL ne serait clairement pas contre. En effet, n’ayant pas pu se qualifier pour l’Europe, l’OL devrait parvenir à renflouer ses caisses via des transferts et aurait l’intention de profiter de la belle cote de Lucas Paqueta sur le marché pour y parvenir. De ce fait, le club rhodanien réclamerait au minimum, une indemnité de transfert de 50M€, mais ce prix devrait être sujet à des négociations avec les agents du Brésilien. Pour ce qui est de l’intérêt hivernal de Newcastle, il n’y aurait pas vraiment de progrès à noter depuis.