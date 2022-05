Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos veut réussir là où Leonardo a échoué !

Publié le 26 mai 2022 à 22h10 par Axel Cornic

Alors qu’il devrait signer son contrat dans les prochaines heures, Luis Campos a déjà une liste de possibles partant au PSG avec notamment Mauro Icardi, que son prédécesseur n’a toutefoi

Son arrivée pour près de 50M€ semblait être un excellent coup. Mauro Icardi sortait d’une période compliquée avec l’Inter, mais son talent de buteur était indéniable tant il a martyrisé les défenses de Serie A. Au Paris Saint-Germain ça a marché... le temps d’une demi-saison ! Entre concurrence d’Edinson Cavani et supposées tensions avec Thomas Tuchel, l’Argentin a été relégué au second plan et n’a plus du tout refait surface. Ses prestations lors des deux dernières saisons sont extrêmement décevantes et il semble donc être le principal candidat au départ, alors que le mercato estival ouvre ses portes dans seulement quelques semaines.

Campos veut vendre Icardi