Mercato - PSG : C'est déjà bouclé pour le transfert de Tchouaméni ?

Malgré l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid aurait beaucoup d’avance sur ce dossier, et l’international français devrait bien rejoindre l’Espagne.

L’entrejeu du Paris Saint-Germain devrait être bien différent à l’issue du mercato estival. Si Marco Verratti est toujours indiscutable, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes ou Ander Herrera ne donnent pas satisfaction, et le club de la capitale est à la recherche de sang neuf à associer à l’Italien. Les noms de Paul Pogba et Sergej Milinkovic-Savic sont revenus avec insistance, mais Aurélien Tchouaméni est également pisté. Pour la 2ème fois consécutive, l’international français fais partie de l’équipe type de la saison de Ligue 1, et ses performances ne passent pas inaperçues auprès du PSG. Toutefois, le Real Madrid s’intéresse également à sa situation, et serait en bonne voie pour rafler la mise.

Si la destination d’Aurélien Tchouaméni est encore inconnue, le Real Madrid semble plus que jamais favori pour enregistrer sa signature selon le journaliste de ESPN, Julien Laurens : « Oui, le PSG essaie de détourner l'affaire Tchouaméni du Real Madrid mais je pense que c'est trop tard. Le Real Madrid est trop avancé dans l'affaire et le joueur veut jouer pour eux. Je pense que l'affaire finira par se faire. »

