Mercato - Real Madrid : Le message fort de Courtois sur son transfert au Real !

Publié le 28 mai 2022 à 1h00 par Thibault Morlain

En 2018, Thibaut Courtois a rejoint le Real Madrid en provenance de Chelsea. Un transfert notamment influencé par la Ligue des Champions comme l’a expliqué le Belge.

Ce samedi, le Real Madrid dispute la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool. Après un parcours exceptionnel, ayant éliminé le PSG, Chelsea et Manchester City, les Merengue vont tenter de décrocher une 14ème Coupe aux grandes oreilles. Pour cela, Carlo Ancelotti pourra s’appuyer de Thibaut Courtois en tant que dernier rempart. Le Belge est d’ailleurs ambitieux pour ce grand rendez-vous, lui qui a en partie rejoint le Real Madrid pour ce genre de rencontre.

« Tout le monde sait que le Real Madrid a un truc spécial avec la Ligue des champions »

« Cette finale est-il le match le plus important de ma carrière ? Un des plus importants, oui. C'est le seul trophée qui me manque en club. Ma dernière finale, je l'ai disputée il y a huit ans. Ce n'est pas facile d'arriver en finale. Même quand tu joues au Real Madrid ou dans une autre grosse équipe. J’ai signé au Real Madrid en partie pour cela ? Bien sûr. Même si Chelsea l'a gagnée l'année dernière alors que j'y jouais avant. Mais tout le monde sait que le Real Madrid a un truc spécial avec la Ligue des champions. On l'a encore vu cette saison avec les remontadas », a ainsi lâché Thibaut Courtois dans un entretien accordé à L’Equipe .