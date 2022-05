Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme sortie sur une arrivée de Zinedine Zidane !

Publié le 27 mai 2022 à 21h10 par Thibault Morlain

Actuellement à Paris pour Roland-Garros et la Ligue des Champions, Zinedine Zidane a notamment déjeuné avec Jean-Michel Larqué. Ce dernier en a dit plus sur leurs échanges et une possible arrivée au PSG.

Depuis de longues semaines maintenant, il est annoncé que le Qatar n’a qu’un rêve pour le nouvel entraîneur du PSG et celui-ci se nomme Zinedine Zidane. Hasard ou non, l’ancien entraîneur du Real Madrid se trouve actuellement à Paris, en même temps d’ailleurs que l’Emir du Qatar. Mais ce vendredi, c’est à Roland-Garros que Zidane était afin de voir Rafael Nadal. Et ce samedi, c’est à la finale de la Ligue des Champions que Zizou assistera. Il n’empêche que sa présence dans la capitale française fait énormément réagir. Alors que Jean-Michel Larqué l’a rencontré ce vendredi, il n’était toutefois pas question d’une arrivée au PSG.

« Il n’était pas là pour un transfert ou pour reprendre du service »

« J’ai déjeuné à côté de Zizou. Le paradoxe, on en a rigolé, c’est qu’il y avait à la table à côté le directeur général du PSG Jean-Claude Blanc. Tout le monde s’est donné à cœur joie de faire le rapprochement entre le Paris Saint-Germain et Zizou. Je vous rassure ou je ne vous rassure pas, je ne sais pas dans quel état vous êtes, il n’a pas été question de football et de transfert. Au risque de vous décevoir, ou alors ça m’a échappé. J’ai eu le sentiment qu’on était très très loin du football. Il était là pour Roland-Garros et pour la finale. Il n’était pas là pour un transfert ou pour reprendre du service. Le PSG ? Bien sûr que je lui ai posé la question. Il m’a dit que c’est une question hors-sujet », a alors lâché Larqué au micro de RMC sur sa rencontre avec Zinedine Zidane.