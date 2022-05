Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir d'Antonio Conte est scellé !

Publié le 27 mai 2022

Alors que le Paris Saint-Germain penserait à Antonio Conte pour succéder à Mauricio Pochettino sur le banc, le tacticien italien ne bougera pas, et sera toujours à Tottenham la saison prochaine.

Si l’effectif du Paris Saint-Germain risque de subir de gros changements durant le mercato estival, l’organigramme ne sera pas épargné, et les mouvements ont déjà débuté. Leonardo a été remercié, et Mauricio Pochettino devrait prochainement connaître le même sort. L’échec lors des huitièmes de finale de Ligue des Champions malgré un effectif très compétitif sur le papier n’a pas plus au Qatar, et semble avoir scellé son avenir. Alors que son successeur est recherché, Antonio Conte serait l’une des pistes étudiées. Toutefois, celui-ci ne rejoindra pas la capitale cet été.

Antonio Conte va rester à Tottenham

Selon les informations du Telegraph , Antonio Conte ne quittera pas Tottenham lors du mercato estival, et sera toujours en poste la saison prochaine. En effet, il aurait rencontré Fabio Paratici la semaine dernière, et ce dernier aurait donné des garanties au tacticien italien. Le directeur général aurait promis que près de 180M€ seraient disposés au recrutement, afin de pouvoir attirer 6 joueurs minimum. De quoi donc convaincre Conte de rester à Tottenham.