Mercato - PSG : Le Qatar a pris sa décision pour Sergio Ramos !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le PSG, Sergio Ramos ne devrait pas partir après seulement une saison à Paris. Alors qu'il aurait déjà une place très importante dans le vestiaire de Mauricio Pochettino, l'ancien capitaine du Real Madrid devrait être conservé par les hautes sphères parisiennes cet été.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le Real Madrid, Sergio Ramos s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Toutefois, sa première saison à Paris ne s'est pas du tout passée comme il l'aurait imaginé. Peu épargné par les pépins physiques, Sergio Ramos n'a joué qu'une poignée de matchs lors de cet exercice 2021-2022. Une situation qui aurait pu provoquer son départ dès cet été. Toutefois, la direction du PSG aurait choisi de le garder au moins jusqu'à la fin de son engagement le 30 juin 2023.

Selon les informations du Parisien , divulguées ce vendredi après-midi, Sergio Ramos aimerait rester au PSG cet été et sa continuité ne devrait pas « poser problème » à la direction du club. Comme l'a indiqué le média français, l'ancien capitaine du Real Madrid aurait réussi à devenir indispensable dans le vestiaire de Mauricio Pochettino malgré son faible temps de jeu. En effet, Sergio Ramos se serait intégré parfaitement et aurait « sauvé une équipe minée par les clans grâce à son apport » . Et alors qu'il aurait mis tout le monde d'accord au sein du vestiaire grâce à ses commentaires et conseils avisés, le numéro 4 du PSG devrait être conservé par sa direction cet été.

We finish with the league title in our hands. Now it’s time to reset and come back next season for much more.Nous avons terminé avec le titre de Ligue entre les mains. Maintenant c’est l’heure de réinitialiser et nous reviendrons la saison prochaine pour aller beaucoup plus loin