Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est enfin tombé pour Keylor Navas !

Publié le 27 mai 2022 à 17h15 par Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Keylor Navas pourrait prendre le large cet été pour fuir la concurrence avec Gianluigi Donnarumma. Toutefois, la direction parisienne aurait finalement décidé de conserver son gardien costaricien, qui aurait une grande place dans le vestiaire.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a profité de la situation contractuelle de Gianluigi Donnarumma au Milan AC pour le recruter librement et gratuitement. Toutefois, l'arrivée de l'Italien a semé la zizanie à Paris. Alors que Keylor Navas était irréprochable avant la signature de Gianluigi Donnarumma, Mauricio Pochettino s'est retrouvé au coeur d'une dilemme cornélien toute la saison. Et finalement, le technicien du PSG a opté pour une alternance parfaite entre ses deux gardiens. Mais ni Keylor Navas, ni Gianluigi Donnarumma ne sont prêts à revivre une telle expérience la saison prochaine, même si le Costaricien a déjà affirmé qu'il voulait rester au PSG la saison prochaine. « Si je serai là l’an prochain ? Oui oui, j’ai deux ans de plus de contrat. Ma famille et moi sommes contents ici, on va continuer ! » , a déclaré dernièrement Keylor Navas au micro de Prime Video .

Keylor Navas finalement parti pour rester au PSG ?

Ce vendredi, Le Parisien a fait un nouveau point sur la situation de Keylor Navas. Et à en croire le média français, l'ancien portier du Real Madrid ferait l'unanimité au sein du vestiaire du PSG. En effet, les joueurs de Mauricio Pochettino voudraient voir Keylor Navas rester car ils serait considéré comme indiscutable sur tous les plans. Ainsi, la direction du PSG aurait décidé de garder Keylor Navas car il est toujours très performant et ne disposerait d'aucune offre équivalente au PSG sur le marché, que ce soit financièrement ou sportivement. Toutefois, le club parisien devrait établir une hiérarchie claire avec Gianluigi Donnarumma en gardien numéro 1 et Keylor Navas en doublure. Reste à savoir si ce rôle conviendra au Costaricien. Mais d'après Le Parisien , le PSG serait confiant quant aux intentions de rester de Keylor Navas.