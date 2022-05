Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a trouvé la solution pour oublier Mbappé !

Publié le 27 mai 2022 à 16h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il était engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a finalement décidé de snober le Real Madrid pour prolonger son contrat de trois saisons à Paris. Pour oublier le numéro 7 rouge et bleu, Carlo Ancelotti aurait identifié le profil de Sadio Mané. Mais sachant que ce dernier pourrait filer vers le Bayern, le technicien du Real Madrid aurait bougé ses pions pour Serge Gnabry.

Engagé initialement avec le PSG jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé était partagé entre une prolongation à Paris et un transfert libre et gratuit vers le Real Madrid. Et malgré un accord de principe acquis avec le club merengue depuis le mois de janvier - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - le numéro 7 du PSG a finalement recalé Florentino Pérez pour signer un nouveau contrat de trois ans au Parc des Princes. Passé à côté de Kylian Mbappé, le Real Madrid serait en quête d'une solution pour le remplacer. Et alors qu'il aurait pensé à recruter Sadio Mané, Carlo Ancelotti se rabattrait finalement sur Serge Gnabry.

Sadio Mané se rapproche du Bayern...

Alors qu'il figurerait sur les tablettes du Real Madrid, Sadio Mané s'est positionné sur le sujet et sur son avenir, plus généralement, lors d'un entretien accordé à Liverpool Echo . « Honnêtement, je pense que la réponse que je peux vous donner maintenant est que je me sens très bien et que je suis entièrement concentré sur le match de samedi. C'est la réponse que je dois donner avant la finale. Mais revenez vers moi samedi et je vous donnerai la réponse que vous voulez entendre, c'est sûr. C'est spécial. Je vous dirai alors tout ce que vous voulez entendre (...) Samedi, reviens et je te fais la promesse que je te donne la réponse, mais pour l'instant gagnons la Ligue des champions, je n'ai pas le temps pour autre chose. Un transfert au Real Madrid ? Bonne question ! (rires) Mais ce que je veux dire maintenant, c'est que je suis entièrement concentré sur la Ligue des champions et sur la victoire (contre le Real Madrid ce samedi), ce qui est bien plus important pour moi et les fans de Liverpool. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner le match avec Liverpool » , a expliqué Sadio Mané. En parallèle, Sport 1 a lâché de nouvelles précisions de taille sur l'avenir du Sénégalais. A en croire le média allemand, Sadio Mané serait également suivi par le PSG et le Bayern. Et heureusement pour les prétendants de l'attaquant de Liverpool, il pencherait vers un départ actuellement, bien qu'il ne compte prendre de décision finale qu'après la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Malgré tout, le Bayern ne resterait pas les bras croisés en attendant. En effet, comme l'a indiqué Sport 1 , le club bavarois a déjà contacté Björn Bezemer, l'agent de Sadio Mané. Et s'il n'y aurait rien de concret pour le moment entre les deux parties, le protégé de Jürgen Klopp serait tout de même enclin à rejoindre le Bayern cet été. D'ailleurs d'après Bild , le projet de Sadio Mané serait de gagner la Ligue des Champions avec Liverpool, avant de rejoindre la Bavière lors du prochain mercato.

... mais Serge Gnabry est à la portée du Real Madrid

Alors que Sadio Mané pourrait snober le Real Madrid pour le Bayern, Carlo Ancelotti aurait une autre option pour oublier Kylian Mbappé, et elle se nommerait Serge Gnabry. Selon les informations de Bild , le Bayern aimerait vendre son attaquant allemand lors du prochain mercato estival s'il ne prolonge pas son contrat, qui court jusqu'au 30 juin 2023. Et alors qu'Arsenal pourrait attendre l'année prochaine pour s'attaquer à Serge Gnabry, le Real Madrid aurait la voie libre sur ce dossier. D'ailleurs, le club présidé par Florentino Pérez se serait déjà renseigné sur la situation de l'attaquant du Bayern. A suivre...