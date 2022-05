Mercato - Real Madrid : Un gros coup prend forme pour oublier Kylian Mbappé !

Foot - Mercato - Real Madrid

En fin de contrat dans un an, Serge Gnabry pourrait être vendu cet été si jamais il ne prolonge pas son bail avec le Bayern Munich. De quoi éveiller l'intérêt du Real Madrid.

Maintenant que le feuilleton Mbappé est terminé, le Real Madrid doit tourner la page et se focaliser sur le mercato qui va bientôt débuter. Pour renforcer son attaque, le club madrilène cible depuis plusieurs mois Serge Gnabry, l’ailier du Bayern Munich. En fin de contrat dans une saison, l’international allemand semble loin de prolonger son bail avec le club bavarois. Une situation qui ne plaît pas au Bayern…

En effet, d’après les informations du journaliste Christian Falk divulguées dans Bayern Insider , le champion d’Allemagne envisagerait de vendre Serge Gnabry cet été si jamais il ne prolonge pas son contrat avec le Bayern Munich. Arsenal est intéressé mais ne pourrait pas s’aligner sur les exigences du club allemand. Le Real Madrid serait donc le seul candidat crédible pour accueillir Serge Gnabry et aurait déjà pris des renseignements sur le dossier.

Arsenal could be a topic again for Gnabry next year when his contract in Munich expires. But Bayern want to sell him this summer if he doesn't extend. Real Madrid have enquired about the player [Bayern Insider, @cfbayern, @altobelli13]