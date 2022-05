Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce improbable de Keylor Navas sur son avenir !

Publié le 22 mai 2022 à 0h15 par Bernard Colas

Alors que l’alternance des gardiens va s’arrêter au Paris Saint-Germain, Keylor Navas a assuré ce samedi qu’il désirait rester dans la capitale.

Ne souhaitant pas passer à côté de l’opportunité de recruter Gianluigi Donnarumma sans débourser d’indemnité de transfert, le PSG a disputé cette saison avec deux gardiens de très haut niveaux. L’ancien portier de l’AC Milan a en effet dû partager le temps de jeu avec Keylor Navas, jusqu’ici indiscutable à Paris. Même si cette cohabitation s’est bien déroulée, les deux joueurs souhaitent désormais passer à autre chose, et Keylor Navas est logiquement annoncé sur le départ tandis que Donnarumma va devenir le portier numéro 1 du PSG. Toutefois, le Costaricien n’a pas la tête à un transfert.

« Ma famille et moi sommes contents ici, on va continuer ! »

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Keylor Navas n’a visiblement pas l’intention de quitter tout de suite le Paris Saint-Germain. Interrogé ce samedi soir par Prime Vidéo après la victoire contre Metz (5-0), l’ancien portier du Real Madrid s’est montré catégorique concernant son avenir : « Si je serai là l’an prochain ? Oui oui, j’ai deux ans de plus de contrat. Ma famille et moi sommes contents ici, on va continuer ! » Reste à savoir si l’avenir de Navas se situe bel et bien du côté du PSG…