Mercato - Barcelone : Gros danger à 50M€ pour ce crack de Xavi !

Publié le 28 mai 2022 à 0h30 par La rédaction

Auteur d’une très bonne première saison avec le FC Barcelone, Gavi susciterait l’intérêt de Liverpool, qui serait prêt à lever sa clause libératoire.

Si le FC Barcelone a traversé une saison compliquée, il y a tout de même quelques satisfactions, à commencer par Gavi. Intégré à l’effectif professionnel au début de cette campagne, l’Espagnol a été l’un des éléments clés de Xavi, et a participé à 47 des 53 rencontres disputées par le Barça. Toutefois, le joueur de 17 ans est lié au club catalan jusqu’en juin 2023, et celui-ci veut désormais un contrat qui reflète son importance dans le groupe. Alors que les négociations n’ont toujours pas abouti, Liverpool pourrait en profiter.

Liverpool veut recruter Gavi

Liverpool ne compte pas laisser Barcelone tranquille concernant l’avenir de Gavi. En effet, le bail du prodige de 17 ans n’a toujours pas été prolongé, et les Reds pourraient sauter sur l'occasion. Selon les informations de Sport , ces derniers seraient prêts à payer la clause libératoire de l’Espagnol, fixée à 50M€. Le club anglais aurait mis sur la table un contrat nettement supérieur à ce que le Barça propose, et l’entourage du milieu de terrain sait que les Blaugrana ne pourront pas atteindre ces chiffres en raison de leur situation économique. Malgré tout, Gavi souhaite continuer son aventure en Catalogne, et l’idée de rejoindre la Premier League ne lui viendrait pas à l’esprit pour le moment.