Mercato - PSG : Doha reçoit une terrible nouvelle pour la succession de Pochettino !

Foot - Mercato - PSG

Alors que Mauricio Pochettino devrait être remercié cet été, le PSG penserait à nommer Antonio Conte à sa place. Toutefois, Tottenham afficherait sa confiance de pouvoir conserver son entraineur italien la saison prochaine.

Décrié depuis de longs mois, Mauricio Pochettino pourrait être remercié par le PSG cet été, à l'instar de Leonardo. Et pour prendre la succession de son entraineur argentin, Nasser Al-Khelaïfi songerait à s'offrir les services d'Antonio Conte. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité il y a tout juste un mois, le président du PSG n'a pas encore lancé les contacts pour tenter de recruter Antonio Conte. Et pour le moment, Tottenham ne craindrait pas le club de la capitale.

Selon des sources internes sondées par Fabrizio Romano, Tottenham serait toujours confiant quant à l'avenir d'Antonio Conte. Alors qu'ils voudraient voir leur entraineur italien rester, les Spurs seraient sereins actuellement. D'ailleurs, les hautes sphères de Tottenham discuteraient avec Antonio Conte des prochaines cibles, des futurs départs et des contrats à renouveler, tels que celui d'Harry Kane.

Tottenham sources are still confident that Antonio Conte will continue as manager, they want him to stay. Talks on targets, outgoings and contracts including Harry Kane ⚪️ #THFCIvan Perisić, in the list as potential target waiting for his decision.More: https://t.co/kgpbzZICWx pic.twitter.com/FCkQcOBNXT