Mercato - PSG : Le Qatar va faire une grande annonce pour Pochettino !

Publié le 27 mai 2022 à 16h45 par Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino devrait bientôt connaitre son avenir. Un départ est de plus en plus évoqué pour l’Argentin et le Paris Saint-Germain semble enfin prêt à prendre une décision.

Le départ de Leonardo n’est que le premier de nombreux changements qui devraient survenir en cette intersaison. Après l’énième échec en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a l’intention d’entamer un tout nouveau cycle ponctué par la prolongation récente de Kylian Mbappé... et Mauricio Pochettino ne devrait pas en faire partie ! Nous vous expliquons depuis l’automne dernier sur le10sport.com que le coach du PSG est sur le départ et les évènements de mars n’ont en rien arrangé les choses. Zinedine Zidane est le favori des propriétaires pour le remplacer, mais d’autres noms ont été évoqués récemment avec Antonio Conte, Thiago Motta ou encore Ruben Amorim.

On saura tout ce lundi 30 mai !

D’après les informations de Tuttosport , le couperet devrait tomber dans les prochains jours pour Mauricio Pochettino. Des sources proches du PSG auraient expliqué au quotidien italien que l’identité de l’entraineur pour la saison prochaine devrait être connu ce lundi 30 mai. Il n’est toutefois pas précisé si la tendance est à un départ de Pochettino, qui de son côté a lancé un message à ses dirigeants tout récemment en déclarant à la Cadena COPE : « Il me reste une année de contrat. Les défis sont là et cela motive tout entraîneur ».