Mercato - PSG : Après la prolongation de Mbappé, le Qatar scelle l’avenir de Neymar !

Publié le 27 mai 2022 à 13h45 par Bernard Colas

Depuis quelques semaines, plusieurs rumeurs circulent au sujet de l’avenir de Neymar, et au sein du PSG, on envisage effectivement de se séparer du Brésilien afin d’entamer une véritable révolution.

Après la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG entend procéder à de gros changements en interne. Leonardo a déjà été informé qu’il ne serait plus en poste la saison prochaine, et Luis Campos est désormais attendu pour prendre sa succession. Mauricio Pochettino est lui aussi annoncé sur le départ, alors que le PSG s’active pour trouver un nouvel entraîneur. Mais d’importants départs pourraient également avoir lieu dans l’effectif, et le nom de Neymar est notamment évoqué ces dernières semaines. Une tendance qui se confirme.

Le PSG veut se débarrasser de Neymar

Ce vendredi, ESPN confirme les plans du PSG avec Neymar. Le club de la capitale a perdu patience avec l’international brésilien et souhaite désormais lui trouver une porte de sortie durant le mercato estival afin d'entamer une nouvelle ère suite à l'importance prise par Kylian Mbappé. Une mission qui s’annonce délicate en raison du salaire important du joueur, estimé à 35M€ par saison. De plus, Neymar a déjà fait savoir qu’il souhaitait rester au PSG, lui qui a prolongé l’année dernière son bail jusqu’en 2025. Le Qatar aura donc du mal à se débarrasser de sa star comme il l’espère…