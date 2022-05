Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïc Perrin annonce une révolution !

Publié le 28 mai 2022 à 3h45 par Arthur Montagne

Après le match nul obtenu à Auxerre (1-1) lors du barrage aller pour le maintien en Ligue 1, Loïc Perrin, coordinateur sportif de l'ASSE, assure que ça devrait bouger cet été chez les Verts.

Jeudi soir, l'ASSE a obtenu le nul à Auxerre (1-1) et devra donc s'imposer dimanche à domicile pour espérer se maintenir en Ligue 1. Mais quoi qu'il arrive après ce barrage, ça devrait bouger chez les Verts. Et pour cause, dix joueurs voient leur contrat prendre fin le 30 juin, à savoir Bilal Benkhedim, Ryad Boudebouz, Assane Dioussé, Romain Hamouma, Wahbi Khazri, Timothée Kolodziejczak, Eliaquim Mangala, Bakary Sako, Miguel Trauco et Arnaud Nordin, sans oublier ceux dont le prêt arrive à échéance : Paul Bernardoni, Enzo Crivelli, Falaye Sacko, et Sada Thioub. Par conséquent, Loïc Perrin, coordinateur sportif de l'ASSE, confirme que l'été sera très chaud cet été. Sans oublier la vente de l'ASSE qui devrait s'accélérer après le barrage.

Perrin annonce de gros changements

« Il risque d'y avoir des changements au club de toute façon. Il y a cette histoire de vente qui traîne déjà depuis un moment. Cela va bien finir par arriver mais on ne sait pas quand. Après les joueurs ne sont pas focalisés là-dessus. La direction non plus. Nous l'objectif principal c'est de maintenir le club et après chacun verra un peu son cas personnel. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, dans l'attente de la suite. Mais ce n'est pas le plus important. Je sais que c'est compliqué pour tous les joueurs en fin de contrat, mais c'est loin d'être leur faute. C'est le club qui les a mis dans cette situation. Il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat, les joueurs qui sont prêtés aussi qui nous ont rejoint ce mercato qui vont sûrement rejoindre leur club. Il n'y a rien de décidé. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je les sens vraiment déterminés à sauver Saint-Étienne avant de penser à leur cas personnel et ça c'est important », lance-t-il au micro de beIN SPORTS .