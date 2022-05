Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un très joli coup en Ligue 1 !

Publié le 28 mai 2022 à 3h15 par Arthur Montagne

En quête de renforts offensifs, l'OM multiplie les pistes et s'intéresserait notamment à Mohamed Bayo. Auteur d'une solide saison à Clermont, l'attaquant devrait partir cet été et le club phocéen est dans le coup.

Qualifié directement pour la Ligue des champions grâce à sa deuxième place en Ligue 1, l'OM devrait s'activer sur le marché des transferts. Pablo Longoria souhaiterait notamment se renforcer dans le secteur offensif où l'avenir d'Arkadiusz Milik reste incertain tandis que Cédric Bakambu n'a jamais réellement convaincu depuis son arrivée cet hiver. Par conséquent, l'OM suit déjà plusieurs joueurs en attaque, et notamment en Ligue 1.

L'OM s'intéresse à Bayo

Et selon les informations de Foot Mercato , l'OM s'intéresserait notamment à Mohamed Bayo. Pour sa première saison en Ligue 1, le buteur a permis à Clermont de se maintenir assez facilement grâce à ses 14 buts. Et forcément, ses prestations ne passent pas inaperçues puisque West Ham et Francfort seraient également à l’affût. De son côté, Clermont réclamerait entre 10 et 12M€ pour lâcher son attaquant dont le contrat court jusqu'en juin 2024. D'ailleurs, Mohamed Bayo a récemment ouvert la porte à un départ. « J'ai envie de progresser. Je pense que je dois franchir une étape, et si ça doit passer par un départ, ce sera le cas. Pour l'instant, je suis là et on verra bien. En tout cas, c'est logique, après ma saison, que j'aie des envies de voir s'il y a un meilleur projet. Je n’ai pas encore vu mon agent. La réflexion, je ne l'ai pas encore faite. La Ligue 1, ça peut être bien. Mais s'il y a une offre ailleurs... Je ne suis fermé à rien », confiait-il à RMC . Mohamed Bayo devrait donc animer le mercato cet été.