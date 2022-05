Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Milik est lancé à Marseille !

Publié le 26 mai 2022 à 14h30 par Bernard Colas

Après une saison compliquée, durant laquelle ses relations avec Jorge Sampaoli n’ont pas toujours été bonnes, Arkadiusz Milik est en pleine réflexion concernant son avenir.

Cet été, Arkadiusz Milik risque de faire parler de lui dans la cité phocéenne. Recruté en janvier 2021 pour devenir le grantatakan tant recherché depuis le lancement du projet McCourt, le Polonais a réalisé des débuts fracassants avant de se blesser au genou, l’empêchant de confirmer sous les ordres de Jorge Sampaoli. Avec l’Argentin, Arkadiusz Milik se montre davantage en difficulté et a été contraint de s’asseoir sur le banc de touche à plusieurs reprises cette saison, relançant les rumeurs autour de son avenir. Les relations entre Milik et Sampaoli sont loin d’être idylliques, et cette situation inciterait l’attaquant à s’interroger sur son avenir.

Milik se pose des questions

Comme l’explique RMC ce jeudi, il est encore difficile d’affirmer avec certitude qu’Arkadiusz Milik évoluera toujours sous les couleurs de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Le principal intéressé est en effet en plein doute, partagé entre son épanouissement dans la cité phocéenne et sa situation sportive. Selon RMC , Milik se sent bien à l’OM et a un véritable coup de cœur pour le public du Vélodrome. De plus, l’organisation du Mondial en plein milieu de la saison l’amènerait à vouloir rester, mais dans le même temps, l’attaquant a mal vécu la situation compliquée avec Jorge Sampaoli et en aurait fait part à Pablo Longoria. Le président de l’OM a d’ailleurs déjeuné avec le joueur et son représentant jeudi dernier. Au sein du club phocéen, on assure qu’Arkadiusz Milik pourrait rester, mais des proches du dossier se montrent plus énigmatiques, expliquant que « la question devra se poser et qu’un point sera fait entre toutes les parties. »





👉🏼Pablo Longoria et Arkadiusz Milik, avec l’un de ses représentants, ont déjeuné ensemble jeudi dernier. Milik se sent bien à Marseille et se voit bien jouer la Ligue des champions, notamment avec l’ambiance du Vélodrome, pour lequel il a eu un vrai coup de cœur. (RMC) #TeamOM — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) May 26, 2022

« Entre personnes intelligentes, l’équilibre est toujours possible »