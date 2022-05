Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s’attaque à un buteur de Ligue 1 ?

Publié le 26 mai 2022 à 19h30 par Thibault Morlain

Cet été risque d’être mouvementé à l’OM, notamment en ce qui concerne le poste de buteur. Si Arkadiusz Milik et Bamba Dieng sont actuellement là, rien ne dit qu’ils le seront dans les semaines à venir. De quoi visiblement inciter Pablo Longoria à se pencher sur la quête d’un nouvel attaquant et pour cela, le président de l’OM regarderait en Ligue 1.

Avec sa qualification directe en Ligue des Champions, l’OM va être très actif sur le marché des transferts. Mais cela va concerner aussi bien les arrivées que les départs. Qui quittera alors l’effectif de Jorge Sampaoli ? Les regards se tournent notamment vers le poste de buteur où Arkadiusz Milik n’entretient clairement pas la meilleure des relations avec l’entraîneur de l’OM. Ainsi, à l’approche du mercato estival, le doute est présent concernant l’avenir du Polonais. Toutefois, ce mercredi, pour RMC , Pablo Longoria expliquait à propos de Milik : « Milik va-t-il continuer à l’OM ? Il a un contrat avec nous. On a eu beaucoup de discussions durant la saison. On veut donner de la continuité à nos joueurs la saison prochaine. C’est important. Entre personnes intelligentes, l’équilibre est possible ». Quid également de Bamba Dieng ? Alors que l’OM a également besoin de renflouer les caisses, le Sénégalais dispose d’une belle cote sur le marché. Selon les dernières informations de La Provence , Dieng serait très courtisé à travers l’Europe, ce qui pourrait permettre aux Phocéens de récupérer un joli chèque. Le prix serait fixé à 15M€.

« Je ne suis fermé à rien »

L’OM pourrait donc avoir besoin de se renforcer au poste de buteur. Et il semblerait que Pablo Longoria ait déjà pris le dossier en mains, commençant ainsi à avancer certains. C’est d’ailleurs en Ligue 1 que le président olympien regarderait actuellement. Selon les informations de Footmercato , Mohamed Bayo intéresserait notamment l’OM. Avec 14 buts au compteur cette saison, l’attaquant de Clermont a réussi sa première en Ligue 1. De quoi intéresser du monde dont l’OM. Le club phocéen l’aurait ainsi supervisé durant le dernier match face à l’OL. Mais Bayo serait dans les petits papiers d’autres clubs en Europe. West Ham et Francfort seraient également à l’affût. Sous contrat jusqu’en 2024, le Clermontois devrait d’ailleurs faire ses valises cet été et pour cela, il faudra dépenser entre 10 et 12M€. L’OM est donc prévenu.



Il y a quelques jours, au micro de RMC , Mohamed Bayo avait d’ailleurs mis les choses au point concernant son avenir, expliquant : « J'ai envie de progresser. Je pense que je dois franchir une étape, et si ça doit passer par un départ, ce sera le cas. Pour l'instant, je suis là et on verra bien. En tout cas, c'est logique, après ma saison, que j'aie des envies de voir s'il y a un meilleur projet. Je n’ai pas encore vu mon agent. La réflexion, je ne l'ai pas encore faite. La Ligue 1, ça peut être bien. Mais s'il y a une offre ailleurs... Je ne suis fermé à rien ».