Mercato - OM : Les nouvelles explications de Kamara sur son départ !

Publié le 29 mai 2022 à 17h30 par Axel Cornic

En fin de contrat, Boubacar Kamara a décidé de quitter son club formateur de l’Olympique de Marseille pour s’engager en faveur d’Aston Villa. Un choix qui a fait couler beaucoup d’encre, mais que le principal concerne assume totalement et ce dimanche, il a expliqué ce qui l’a poussé à rejoindre Steven Gerrard de l’autre côté de la Manche.

C’est un véritable coup dur. Pur produit du centre de formation est essentiel dans le dispositif de l’Olympique de Marseille ces dernières saisons, Boubacar Kamara a tiré sa révérence en cette fin de saison. Le défenseur ou milieu a en effet décidé de ne pas prolonger son contrat avec l’OM, pour s’engager librement avec Aston Villa. « Après de longues réflexions, des nuits où on ne dort pas, j’ai pris la décision de ne pas prolonger et de quitter l’OM » a expliqué le principal intéressé, lors d’un entretien accordé à Téléfoot . « Je pense que c’est la meilleure décision pour la suite de ma carrière. Je suis arrivé à un stade de ma carrière où j’ai envie d’évoluer, de découvrir un nouveau championnat, un nouveau pays ». Forcément, ce choix n’a pas vraiment été compris, puisque Kamara a arraché une qualification en Ligue des Champions avec l’OM... pour finalement rejoindre un club qui ne disputera aucune compétition européenne et qui a terminé 14e de Premier League cette saison.





« Quand Steven Gerrard vient vous voir chez vous... »

Appelé en équipe de France, Boubacar Kamara s’est une nouvelle fois exprimé au sujet de son choix, assurant que Steven Gerrard a été un facteur fondamental. « C'est mon choix. J'ai eu ce feeling avec Aston Villa, et j'étais très content » a expliqué le désormais ancien joueur de l’Olympique de Marseille. « Quand le coach vient vous voir chez vous, qu'il fait le déplacement, qu'il explique le projet, son ambition pour moi dans les années à venir... Je prends ça en compte, surtout quand ça vient de Steven Gerrard, un des meilleurs milieux de terrain du monde à son poste. Ça a penché dans ma décision. J'ai hâte de le rejoindre pour travailler ». Finalement, le choix personnel d’un joueur ne se discute pas vraiment, mais du côté de l’OM cet épisode semble avoir laissé des traces.

« Il y a eu beaucoup de paroles données qui n’ont pas été respectées »