Mercato - OM : Longoria fracasse le clan Kamara !

Publié le 27 mai 2022 à 3h15 par Arthur Montagne

Alors que Boubacar Kamara a décidé de ne pas prolonger à l'OM afin de s'engager libre avec Aston Villa, Pablo Longoria estime que son entourage n'a pas tenu ses promesses.

En fin de contrat, Boubacar Kamara a décidé de quitter l'OM afin de s'engager avec Aston Villa. Une décision qui ne passe à Marseille comme l'a confié Jacques Cardoze. « Le jour de Noël, Pablo Longoria a reçu un coup de téléphone de l’agent de Kamara lui promettant qu’il ne partirait pas libre », révélait le directeur de la communication de l'OM à BFM . Une version confirmée par Pablo Longoria. Le président du club phocéen estime que l'entourage de Kamara n'a pas tenu ses promesses.

«Il y a eu beaucoup de paroles données qui n’ont pas été respectées»

« Kamara ? Il faut respecter les choix individuels. J’ai toujours dit qu’il faut respecter la décision du joueur. On a beaucoup discuté avec son entourage en offrant différentes possibilités. Mais il faut rappeler une chose que dans le monde actuel du football, de plus en plus de joueurs formés au club partent libres. C’est un objet de discussions entre les dirigeants européens. C’est une tendance de plus en plus dangereuse. Kamara était très investi dans le projet de cette saison. Son niveau d’engagement a été décisif pour avoir nos objectifs. (…) Je n’aime pas parler des discussions individuelles. Dans la vie je crois dans la parole. Il y a eu beaucoup de paroles données qui n’ont pas été respectées », lance-t-il au micro de RMC .