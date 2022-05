Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli a conquis le vestiaire de l'OM !

Publié le 30 mai 2022 à 8h30 par La rédaction

Candidat au podium, l’OM a assumé son statut et a terminé deuxième. Un succès que le club olympien doit en très grande partie à Jorge Sampaoli, couvert de louanges par William Saliba et Mattéo Guendouzi.

Dimitri Payet, Mattéo Guendouzi, William Saliba… Dès qu’il faut parler de la saison réussie de l’OM, plusieurs noms reviennent. Mais s’il y a bien un homme souvent oublié, c’est Jorge Sampaoli. « C’est quelqu’un qui est minutieux. Il veut toujours que l’équipe ait le ballon, qu’on attaque, il veut développer un magnifique jeu. L’équipe a énormément progressé depuis le début de saison. Normalement il faut 2-3 ans pour faire progresser les joueurs et l’équipe. En l’espace de quelques mois, le coach a réussi a créé un groupe et les résultats sont très positifs », a déclaré Mattéo Guendouzi dans l’émission Objectif Match .

« J’ai beaucoup de chance d’avoir un très grand coach comme lui »

Auteur d’une saison étincelante, Mattéo Guendouzi a parlé de sa relation avec Sampaoli. « C’est quelqu’un qui discute énormément avec moi, on essaye de parler football, voir comment on peut avancer. Il m’a appris plein de choses, c’est grâce à lui que je fais une bonne saison dans l’ensemble et je suis très heureux par rapport à ça. Il m’avait dit avant de venir à l’OM qu’il allait me faire franchir des paliers, me faire grandir footballistiquement et humainement et c’est ce qu’il a réussi à faire, j’ai beaucoup de chance d’avoir un très grand coach comme lui », confie l’international français. Pour William Saliba, c’est même un peu plus que son joueur… « Carrément c’est son adjoint… Mattéo a appris l’espagnol pour parler avec. Ils sont très proches, c’est le fils du coach », plaisante le défenseur de l’OM, avant de rebondir : « Franchement j’ai passé une superbe saison à ses côtés. Il m’a beaucoup fait progresser, il m’a fait confiance, il m’a mis dans de très bonnes conditions du début à la fin. Ça a été une année magnifique avec lui. Je le trouve très bon entraîneur, il a des bonnes idées. Humainement aussi. Il nous fait rire, ça c’est important ». Jorge Sampaoli appréciera…