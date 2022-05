Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a tenu sa promesse avec Guendouzi !

Publié le 29 mai 2022 à 21h30 par La rédaction

Auteur d’une très grande première saison avec l’OM, Mattéo Guendouzi a rappelé toute l’importance qu’avait eu Jorge Sampaoli dans sa réussite. Et cette très belle année, le technicien argentin l’avait vu venir…

Il est l’une des grandes révélations de la saison. Si Mattéo Guendouzi avait déjà montré de quoi il était capable sous le maillot d’Arsenal, l’international français a confirmé tout son talent pour sa première année avec l’OM. Auteur d’un exercice épatant, Guendouzi a gagné sa place en équipe de France. Sur le terrain, le joueur formé à Lorient a franchi un vrai pallier, ce que lui avait promis Jorge Sampaoli…

« J’ai beaucoup de chance d’avoir un très grand coach comme lui »

« C’est quelqu’un qui discute énormément avec moi, on essaye de parler football, voir comment on peut avancer. Il m’a appris plein de choses, c’est grâce à lui que je fais une bonne saison dans l’ensemble et je suis très heureux par rapport à ça. Il m’avait dit avant de venir à l’OM qu’il allait me faire franchir des paliers, me faire grandir footballistiquement et humainement et c’est ce qu’il a réussi à faire, j’ai beaucoup de chance d’avoir un très grand coach comme lui », a déclaré le milieu de terrain de l’OM dans l’émission Objectif Match . Visionnaire Jorge Sampaoli !