Mercato - OM : Gerson, Guendouzi… Coup de tonnerre à Marseille cet été ?

Publié le 28 mai 2022 à 20h10 par Bernard Colas

Après avoir obtenu son billet pour la Ligue des champions, l’OM est en pleine préparation du prochain mercato estival, avec la volonté de renforcer son effectif. Cependant, Pablo Longoria aura également besoin de vendre pour renflouer les caisses, et personne ne serait intransférable.

Assuré de disputer la Ligue des champions la saison prochaine, l’OM va se montrer actif afin de se renforcer durant l’été, et Jorge Sampaoli a déjà mis la pression à Pablo Longoria en lui signifiant qu’il attendant plusieurs recrues. « On doit améliorer l’effectif, on doit être exigeant. Un certain nombre de joueurs sont partis, on doit les remplacer. Pour permettre à l’équipe de tourner, d’impliquer tous les joueurs dans une rotation. Mais notre objectif est surtout de construire un projet sur le long terme, avec des profils adaptés à Jorge Sampaoli. Cela fait plusieurs semaines désormais que l’on a commencé à travailler sur différentes pistes », a reconnu le président de l’OM cette semaine sur RMC . Cependant, il n’y a pas que dans le sens des arrivées que le club phocéen devrait faire parler durant l’été.

Personne n’est intransférable à Marseille

À Marseille, il y a encore besoin d’équilibrer les comptes, et cela pourrait passer par plusieurs départs marquants. D’après Foot Mercato , aucun joueur ne serait considéré comme intransférable dans la cité phocéenne, bien que l’OM espère conserver certains éléments de l’équipe. C’est notamment le cas de Gerson et Mattéo Guendouzi, pour lesquels Pablo Longoria devrait se montrer très exigeant en cas de sollicitations. L’été pourrait donc réserver quelques surprises en fonction des offres formulées à l’Olympique de Marseille…