Mercato - OM : Une opération à 5M€ de Longoria tombe à l'eau !

Publié le 28 mai 2022 à 14h00 par Dan Marciano

L'OGC Nice ne devrait pas lever l'option d'achat comprise dans le contrat de Jordan Amavi. Sauf énorme retournement de situation, le latéral gauche devrait retourner à l'OM la saison prochaine.

Jordan Amavi a été contraint de quitter l'OM, sous la forme d'un prêt, lors du dernier mercato estival. Ne rentrant plus dans les plans de Jorge Sampaoli, le latéral gauche a pris la direction de son club formateur, l'OGC Nice, pour se relancer. Mais sous les ordres de Christophe Galtier, l'international français a vécu une année compliquée. Concurrencé par Melvin Bard, Amavi n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu et à se montrer indispensable. Comme l'indique le journaliste de Nice-Matin Vincent Menichini, l'OGC Nice n'aurait pas l'intention de lever l'option d'achat, estimée à 5M€, comprise dans son contrat. Autrement dit, l'OM devrait accueillir dans son effectif un joueur sur lequel Jorge Sampaoli ne compte plus.

« La tendance est à un départ pour Jordan »

« Il avait très bien démarré, puis sa blessure au genou a un peu cassé la dynamique. Dommage, car il avait été très intéressant, y compris dans un rôle de troisième central. Il est bien revenu sur la fin, mais je ne pense pas que ce sera suffisant pour lever l'option. On ne sait pas qui sera dirigeant et directeur sportif, avec le départ possible de Julien Fournier. Mais la tendance est à un départ pour Jordan. C'est un des gros salaires de l'effectif, et pour être la doublure de Melvin Bard à gauche, ce ne serait pas logique, d'autant qu'il faudrait payer un transfert. Ajouté à sa blessure, ça me semble impossible » a confié Vincent Menichini dans un entretien accordé au Phocéen.