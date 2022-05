Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Doha avec Aurélien Tchouaméni !

Publié le 28 mai 2022 à 12h30 par Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni serait dans le collimateur du PSG, du Real Madrid et de Liverpool. Alors qu'il aurait choisi de rejoindre le club merengue, Florentino Pérez aurait lancé une offensive à hauteur de 70M€. Et après avoir tenté d'inverser la tendance sur ce dossier, sans succès, le PSG aurait décidé de rendre les armes pour Aurélien Tchouaméni.

Alors qu'il enchaine les performances XXL depuis de longues semaines, Aurélien Tchouaméni a tapé dans l'oeil de Didier Deschamps. En effet, le sélectionneur des Bleus a offert ses premières sélections au crack de 22 ans et semble compter sur lui pour l'avenir de l'équipe de France. Toutefois, Didier Deschamps n'est pas le seul à avoir été séduit par Aurélien Tchouaméni. En effet, le milieu de terrain de l'AS Monaco susciterait également l'intérêt de plusieurs écuries européennes, et notamment du PSG, du Real Madrid et de Liverpool. Conscient de la situation, Aurélien Tchouaméni aurait déjà choisi sa prochaine destination.

Aurélien Tchouaméni a choisi le Real Madrid

Selon les informations de L'Equipe , la grande priorité d'Aurélien Tchouaméni serait actuellement le Real Madrid. Après avoir privilégié un départ vers la Premier League, l'international français aurait changé d'avis et serait désormais obnubilé par la Maison-Blanche . Comme l'a indiqué le média français, Aurélien Tchouaméni se serait laissé convaincre par l'amélioration de l'offre du Real Madrid, alors que Liverpool ne serait pas allé aussi loin que le club merengue dans les négociations. Malgré tout, le PSG ne se serait pas laissé abattre et aurait poursuivi ses efforts pour tenter de renverser la vapeur. Selon L'Equipe , Kylian Mbappé aurait même pris les choses en main en sollicitant Aurélien Tchouaméni à plusieurs reprises, mais il n'aurait pas réussi à faire plier son compatriote français ; et il semblerait qu'il n'ait aucune chance d'y parvenir à l'avenir. A en croire le média français, Aurélien Tchouaméni ne changerait pas d'avis et ne montrerait aucun signe d'un revirement possible. Selon RMC Sport , Nasser Al-Khelaïfi aurait également essayé d'intervenir personnellement, en s'immisçant dans les négociations. Mais, lui aussi, se serait cassé les dents sur ce dossier. A tel point que le président du PSG aurait finalement décidé d'écarter l'option Aurélien Tchouaméni pour cet été.

Le PSG sort de la course pour Aurélien Tchouaméni

De son côté, le Real Madrid passerait à la vitesse supérieure et aurait d'ailleurs lancé une salve pour tenter de s'entendre avec l'AS Monaco pour le transfert d'Aurélien Tchouaméni. Alors que les Monégasques réclameraient environ 80M€, Florentino Pérez aurait frappé avec une offre avoisinant les 70M€. Reste à savoir si le club de la Principauté acceptera cette proposition ou si le président du Real Madrid devra à tout prix s'aligner sur ses revendications. Mais en tout les cas, la Maison-Blanche aurait les moyens de répondre aux attentes de l'AS Monaco selon L'Equipe , d'où son optimisme.