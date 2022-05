Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a pris une décision fracassante pour Tchouaméni !

Publié le 28 mai 2022 à 10h45 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni aurait choisi de rejoindre le Real Madrid cet été. Ainsi, le PSG aurait décidé de sortir de la course à la signature du milieu de terrain français.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni aurait tapé dans l'oeil de plusieurs écuries européennes. En effet, l'international français aurait séduit à la fois le PSG, le Real Madrid et Liverpool. Et après avoir penché un temps vers la Premier League, Aurélien Tchouaméni songerait désormais à rejoindre le club merengue. Comme l'a indiqué L'Equipe , le milieu de terrain de 22 ans privilégierait désormais un transfert vers le Real Madrid. Ce qui aurait poussé le PSG à prendre une décision radicale.

Le PSG désormais hors course pour Aurélien Tchouaméni ?

Selon les informations de RMC Sport , le PSG serait devancé dans le dossier Tchouaméni depuis quelques jours. Malgré tout, le club de la capitale n'aurait pas fait une croix tout de suite sur le pensionnaire de l'AS Monaco. En effet, Nasser Al-Khelaïfi aurait même pris les choses en main personnellement, en s'immisçant dans les discussions, pour faire pencher la balance en sa faveur. Mais finalement, le président du PSG aurait décidé d'écarter l'option Aurélien Tchouaméni, qui ne devrait donc plus échapper au Real Madrid.